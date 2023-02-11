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"Я неидеальный": Джошуа попросил извинения у Усика за эмоциональный срыв после реванша

Правда, британец извинился не лично, а сделал это через посредничество Владимира Кличко.
Сегодня, 21:59
Джошуа извинился перед Усиком / Getty Images
Джошуа извинился перед Усиком / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что извинился перед обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком за свое неприемлемое поведение после поражения в реванше.

По словам британского боксера, он передал извинения бывшему сопернику за свой эмоциональный срыв через Владимира Кличко.

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"Я неидеальный. Я поступил неправильно. Я не общался с Усиком, но разговаривал с Владимиром. Я сказал: "Слушай, похлопай Усика по плечу, скажи, что он молодец и что я извиняюсь".

Это просто было честно и искренне. Возможно, для многих в этом не было смысла, но для меня он был. Это показывает, как много все для меня значило. Мне казалось, что это конец моей карьеры. Я был так близок к бою за звание абсолютного чемпиона, к поединку с Фьюри, которого так сильно хотели люди. Я думал, что уже добрался туда, но затем не услышал свое имя", - приводит слова Джошуа Boxing Social.

Ранее Энтони Джошуа оставил дружественное послание Александру Усику и Тайсону Фьюри перед их потенциальным боем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Энтони Джошуа Александр Усик

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