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Джошуа оставил дружественное послание Усику и Фьюри

Британский спортсмен будет внимательно следить за поединком за звание абсолютного чемпиона дивизиона.
Сегодня, 08:28
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа поделился мнением о потенциальном поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам британского боксера, он желает удачи боксерам в титульном поединке.

"Удачи им обоим. Я желаю им всего наилучшего. Знаете, я ведь мечтал о том, чтобы стать абсолютным чемпионом, трудился для достижения этой цели не покладая рук. Но у меня так и не вышло".

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"Они же были благословлены этой возможностью, и оттого я желаю им всего хорошего", - приводит слова Джошуа Boxing Social.

Напомним, Тайсон Фьюри и Александр Усик, вероятно, подерутся 29-го апреля.

Ранее стало известно, почему Джошуа проведет бой с Франклиным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

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