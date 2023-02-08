Стало известно, почему Джошуа проведет бой с Франклиным

Энтони Джошуа выйдет в ринг с американцем после двух поражений от Александра Усика.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет поединок с Джермейном Франклиным.

Промоутер британца Эдди Хирн поделился подробностями выбора соперника для своего подопечного. По словам функционера, Джошуа нужен был бой с ортодоксальным бойцом..

"У нас было много кандидатов в соперники для Джошуа. МакКин, Валлин, но все сводилось к стилю. Энтони провел последние два боя с левшой, с лучшим левшой в боксе Александром Усиком и теперь хотел подраться с ортодоксальным бойцом.

Все же главным аргументом стало то, и тренировочная команда взяла это к вниманию, что Энтони собирается драться с Уайлдером, Уайтом и Фьюри. Так что нет смысла возвращаться в бою с левшой. Итак, Джошуа должен продемонстрировать в следующем поединке все, над чем работал и должен это сделать в бою с ортодоксальным бойцом.".

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Хирн уверен, что предстоящий бой позволит Джошуа понять его место в спорте.

"Поединок Франклина и Уайта станет для нас отличным ориентиром. Мы поймем, где находимся. Мы знаем, что Джермейн супертяжеловес мирового класса. В этом нет сомнений. Франклин по-прежнему актуален. Он был активен после боя с Уайтом и британские фанаты хорошо знают, кто он такой. Джермейн - талантливый боец", - цитирует Хирна Boxing Scene.

Напомним, Джошуа и Франклин проведут поединок первого апреля на O2 Arena в Лондоне (Великобритания).