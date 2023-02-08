iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стало известно, почему Джошуа проведет бой с Франклиным

Энтони Джошуа выйдет в ринг с американцем после двух поражений от Александра Усика.
Сегодня, 14:50
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет поединок с Джермейном Франклиным.

Промоутер британца Эдди Хирн поделился подробностями выбора соперника для своего подопечного. По словам функционера, Джошуа нужен был бой с ортодоксальным бойцом..

"У нас было много кандидатов в соперники для Джошуа. МакКин, Валлин, но все сводилось к стилю. Энтони провел последние два боя с левшой, с лучшим левшой в боксе Александром Усиком и теперь хотел подраться с ортодоксальным бойцом.

Все же главным аргументом стало то, и тренировочная команда взяла это к вниманию, что Энтони собирается драться с Уайлдером, Уайтом и Фьюри. Так что нет смысла возвращаться в бою с левшой. Итак, Джошуа должен продемонстрировать в следующем поединке все, над чем работал и должен это сделать в бою с ортодоксальным бойцом.".

Читай также: "Пришло мое время шокировать мир": Франклин сделал громкое заявление о бое с Джошуа

Хирн уверен, что предстоящий бой позволит Джошуа понять его место в спорте.

"Поединок Франклина и Уайта станет для нас отличным ориентиром. Мы поймем, где находимся. Мы знаем, что Джермейн супертяжеловес мирового класса. В этом нет сомнений. Франклин по-прежнему актуален. Он был активен после боя с Уайтом и британские фанаты хорошо знают, кто он такой. Джермейн - талантливый боец", - цитирует Хирна Boxing Scene.

Напомним, Джошуа и Франклин проведут поединок первого апреля на O2 Arena в Лондоне (Великобритания).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

Статьи по теме

"Пришло мое время шокировать мир": Франклин сделал громкое заявление о бое с Джошуа "Пришло мое время шокировать мир": Франклин сделал громкое заявление о бое с Джошуа
"Еще будет шанс стать чемпионом": Усик оценил перспективы Джошуа "Еще будет шанс стать чемпионом": Усик оценил перспективы Джошуа
Стали известны дата боя и имя следующего соперника Джошуа Стали известны дата боя и имя следующего соперника Джошуа
"Бой дураков": Уайта разочаровало решение Джошуа подраться с Франклином "Бой дураков": Уайта разочаровало решение Джошуа подраться с Франклином
Помочь журналистам

Видео

Видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА
Видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: старт чемпионата мира в Германии
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Другие страны15:45
Клубный чемпионат мира 2023: Реал в полуфинале сыграет с Аль-Ахли, Аль-Хиляль вышел в финал
НБА15:37
Игрок Портленда отказался от участия в конкурсе данков
Европа15:19
Капитан Тоттенхэма выбыл на долгий срок из-за травмы
Европа14:56
Манчестер Юнайтед определил двух кандидатов на усиление линии атаки
Бокс14:50
Стало известно, почему Джошуа проведет бой с Франклиным
Киберспорт14:21
NaVi сыграют с Outsiders: онлайн-трансляции матчей IEM Katowice 2023
Европа14:20
Компани прокомментировал ситуацию с финансовыми нарушениями Манчестер Сити
Европа14:01
Мбаппе поздравил ЛеБрона Джеймса с установленным рекордом в НБА
Европа13:47
В ПСЖ определились с судьбой Рамоса
Украина13:25
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK