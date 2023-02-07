"Пришло мое время шокировать мир": Франклин сделал громкое заявление о бое с Джошуа

Американский боксер предположил, чем закончится его поединок с бывшим чемпионом.

Представитель супертяжелого дивизиона Джермейн Франклин поделился ожиданиями от предстоящего боя против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

По словам американского бойца, он уверен, что ему по силам одержать досрочную победу над британцем.

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"Я готов показать миру, почему пришло время мне занять свое место на вершине супертяжелого дивизиона. У Джошуа было свое время. Теперь пришло мое время шокировать мир.

Этот бой не дойдет до судейских записок. 1-го апреля я одержу свою 22-ю победу. И это не первоапрельская шутка", - приводит слова Франлина Boxing Talk.

Напомним, что Энтони Джошуа и Джермейн Франклин встретятся в ринге 1 апреля в Лондоне на арене O2.