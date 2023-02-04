"Бой дураков": Уайта разочаровало решение Джошуа подраться с Франклином

Представитель супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт выразил разочарование тем, что бывший чемпион Энтони Джошуа свой следующий бой проведет против Джермейна Франклина.

Британский боксер рассчитывал встретиться в ринге с соотечественником после своей победы над американцем в ноябре прошлого года, но все сложилось не так.

Читай также: Промоутер Джошуа сообщил, когда будет официальный анонс следующего боя

"Всем поклонникам бокса сказали, что победитель моего с Франклином боя встретится с Джошуа, поэтому это облом.

Понимаю, что DAZN нужен контент для своих подписчиков, но зачем драться против малоизвестного американца, проигравшего свой недавний бой, вместо того, чтобы свести двух британцев? Неудивительно, что этот бой дураков состоится 1 апреля.

Я противостоял самой опасной и непобедимой версии Франклина и победил ее. Эдди Хирн обещал ему миллионы за бой с Джошуа, если бы он победил меня", - приводит слова Уайта talkSPORT.

Ранее стало известно, когда и где должен состояться поединок Джошуа - Франклин.