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Промоутер Джошуа сообщил, когда будет официальный анонс следующего боя

Британский боксер планирует возвращение в ринг после двух поражений от Усика.
Сегодня, 14:58
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сделал заявление по поводу ближайшего боя своего подопечного.

По его словам, британский боксер должен вернуться в ринг поединком с американцем Джермейном Франклином, а анонс этого события состоится на следующей неделе.

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"Объявление поединка будет на следующей неделе. Вероятный соперник - Джермейн Франклин.

Я думаю, это отличный бой. Он может быть по системе pay-per-view, а может быть и нет", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Ранее стало известно, когда и где должен состояться поединок Джошуа - Франклин.

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