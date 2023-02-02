Промоутер Джошуа сообщил, когда будет официальный анонс следующего боя

Британский боксер планирует возвращение в ринг после двух поражений от Усика.

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сделал заявление по поводу ближайшего боя своего подопечного.

По его словам, британский боксер должен вернуться в ринг поединком с американцем Джермейном Франклином, а анонс этого события состоится на следующей неделе.

Читай также: Фьюри оценил потенциального соперника Джошуа

"Объявление поединка будет на следующей неделе. Вероятный соперник - Джермейн Франклин.

Я думаю, это отличный бой. Он может быть по системе pay-per-view, а может быть и нет", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Ранее стало известно, когда и где должен состояться поединок Джошуа - Франклин.