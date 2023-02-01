Фьюри оценил потенциального соперника Джошуа

Тайсон Фьюри предсказывает трудный поединок для своего соотечественника.

Чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу потенциального соперника Энтони Джошуа американца Джермейна Франклина.

По словам британского боксера, американец создаст проблемы Джошуа.

"Мне нравится Джермейн Франклин. Он действительно хорошо выступил в своем последнем бою. Я был очень впечатлен. Он даже тренировался в моем зале в течение четырех или пяти недель в Моркаме".

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"Я думаю, что Джермейн достойный соперник. Он представитель старой закалки. Старый тяжеловес", - приводит слова Фьюри Boxing Social.

Отметим, что поединок Энтони Джошуа и Джермейн Франклин может пройти в апреле в Лондоне.

Ранее менеджер Уайлдера рассказал, когда может состояться бой с Джошуа.