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Менеджер Уайлдера рассказал, когда может состояться бой с Джошуа

Американский боксер готов встретиться в ринге с британцем.
Сегодня, 16:24
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Шелли Финкель поделился мыслями по поводу потенциального боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По словам функционера, поединок американского и британского бойцов могут организовать до конца этого года.

"Мы могли бы устроить этот бой летом. Если оба бойца не проиграют и не травмируются, то поединок может состояться, и точка. Но можете так и написать: Энтони Джошуа попытается летом свернуть в сторону поединка с Диллианом Уайтом. Я пойду дальше и скажу, что сейчас нужно запланировать бой Деонтея с Джошуа на ноябрь или декабрь.

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Команда Джошуа хочет легких боев, чтобы просто вернуться на ринг, и я их не виню. Затем они желают подраться с Диллианом Уайтом, а после этого, как они говорят, сразятся с Фьюри или с нами.

Раньше я не особо об этом думал, но сейчас считаю, что Джошуа обеспокоен боем с Деонтеем Уайлдером - не хочу говорить, что он боится. Нет никаких других объяснений его действиям. И если он подерется с Фьюри, то Тайсон не сметет его так, как это произошло бы после мощного удара Деонтея. Если они хотят два боя - в апреле, а затем в июне или июле с Диллианом Уайтом - после этого Джошуа может подраться с Деонтеем", - приводит слова Финкеля The Sun.

Ранее Деонтей Уайлдер также поделился мнением о потенциальном поединке с Энтони Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Шелли Финкель

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