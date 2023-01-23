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Уайлдер сообщил, когда состоится его бой с Джошуа

Американец планирует поединок с британцем в будущем.
Сегодня, 14:49
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер поделился мнением о потенциальном поединке с Энтони Джошуа.

По словам американского боксера, в будущем состоится его бой с британцем.

"Я все еще в бизнесе, Джошуа тоже еще в бизнесе. Пока мы оба в бизнесе и еще деремся, такая возможность будет всегда".

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"Каждый раз, когда я общаюсь с людьми, они спрашивают меня: "Когда ты собираешься драться с Джошуа?". Это самый большой поединок. Так было раньше и так есть сейчас. Это одно из противостояний, о котором меня постоянно спрашивают. Дело не в том, что если, а когда. Просто все должно произойти в нужное время", - приводит слова Уайлдера Boxing Social.

Ранее тренер Уайлдера рассказал, что станет определяющим для победы в бою Усик - Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер

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