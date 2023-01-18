Тренер Уайлдера рассказал, что станет определяющим для победы в бою Усик - Фьюри

Тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт поделился мыслями по поводу боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению американского специалиста, габариты британца могут не сыграть решающую роль, а определяющими в поединке станут навыки соперников. Кроме того, он выразил желание, чтобы победитель этого боя после встретился с его подопечным.

"Честно говоря, я просто хочу, чтобы этот бой состоялись, и чтобы Деонтей Уайлдер сразился с его победителем.

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Шансы соперников 50 на 50? Думаю, нет. Держу пари, если я спрошу вас, почему Фьюри победит Усика, вы ответите, что из-за своих размеров. Я думаю, что этот бой будет зависеть больше от боксерских навыков, чем от размеров.

С размером можно справиться соответствующим образом, если знаешь, как с этим бороться, но я думаю, что это противостояние сведется к реальным навыкам. Усику придется бить, а Фьюри будет высоко. Особенно, когда ты наносишь удар ловкому левше", - приводит слова Скотта Boxing News 24.

Ранее Малик Скотт выразил уверенность, что Деонтей Уайлдер способен одолеть Александра Усика нокаутом.