"Все тут же закончится": Тренер уверен, что Уайлдер способен одолеть Усика нокаутом

Наставник американского боксера объяснил, почему его подопечный может победить украинца.

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, выразил уверенность, что его подопечный способен одержать досрочную победу над обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

По мнению наставника американского боксера, проблемой украинца является то, что он часто пропускает удары.

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"Деонтею понадобилось бы несколько раундов, чтобы подобраться к нему, но как только он это сделает, все тут же закончится, поскольку Усик пропускает.

Он пропускает удары. После боев у Усика остаются синяки и рассечения. Ты пропускаешь удары и дерешься с Уайлдером?" – приводит слова Скотта Boxing Social.

Ранее Малик Скотт также поделился мнением о возможности проведения поединка Деонтея Уайлдера с Александром Усиком.