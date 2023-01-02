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Уайлдер готов отказаться от боя с Руисом, отдав предпочтение другому экс-чемпиону

"Бронзовый бомбардировщик" может изменить свои ближайшие планы.
Сегодня, 09:35
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер готов отказаться от санкционированного WBC боя с еще одним экс-обладателем титулов в дивизионе Энди Руисом.

По словам менеджера американского боксера Шелли Финкеля, его клиент может провести поединок с другим экс-чемпионом Энтони Джошуа.

"Деонтей готов подраться с Энтони Джошуа в следующем бою. Мы бы встретились с ним в Великобритании или на Ближнем Востоке. Мы готовы подраться с ним следующим.

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У нас есть элиминатор WBC, и мы сделаем это, но мы хотим драться с Энтони Джошуа. Эдди Хирн связался с нами в августе, но тогда у нас был бой с Робертом Хелениусом. Тогда мы ответили, что не будем ни с кем разговаривать, пока не проведем этот поединок. Эдди знал это, но все же объявил, что связался с нами. Теперь мы готовы говорить, чтобы заключить сделку для боя с Джошуа.

Деонтей хочет следующим драться с Энтони. С 2017 года мы пытаемся организовать этот поединок. Давайте заключим сделку и устроим бой. Фанаты хотят увидеть его, так почему бы и нет?" - приводит слова Финкеля Ring News 24.

Ранее Энтони Джошуа оценил возможность проведения боя с Деонтеем Уайлдером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Энди Руис Деонтей Уайлдер Шелли Финкель

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