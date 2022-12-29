Утверждение Усика, апсет Альвареса и новые абсолютные чемпионы: главные события мирового бокса в 2022 году

ISPORT.ua предлагает вам вспомнить самые значимые и яркие моменты в мире бокса в уходящем году.

До завершения 2022 года остается несколько дней, поэтому предлагаем подвести итоги и вместе вспомнить главные и значимые события в мировом боксе, безусловно, с украинским акцентом.

В уже практически минувшем году чемпион супертяжелого веса Александр Усик, несмотря на страшные события на родине, подтвердил неслучайность своего успеха и утвердился в когорте лучших боксеров мира, одолев в реванше Энтони Джошуа. Казалось бы непобедимый Сауль Альварес потерпел второе поражение в карьере, определились новые абсолютные чемпионы, а также образовалась четкая возможность для, очевидно, самого крутого поединка последних времен в супертяжелом дивизионе.

Бой года: реванш Александр Усик - Энтони Джошуа

Бой, в котором Александр Усик подтвердил статус топового боксера супертяжелого веса даже после всего четырех поединков в дивизионе. И на данный момент самое серьезное испытание в карьере украинского чемпиона, из которого он вышел победителем.

Долгожданный реванш, который откладывался сначала из-за разговоров о возможном бое новоиспеченного обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBО с Тайсоном Фьюри, а после из-за полномасштабного военного вторжения российских захватчиков в Украину, все же состоялся 20 августа в Саудовской Аравии. Соперники уже лучше понимали, чего ожидать друг от друга, из-за чего бой сложился для украинца действительно тяжелее. Усик сделал ставку на скорость и технику, Джошуа возлагал надежды на свою мощь, а противостояние складывалось с переменным успехом. В девятой трехминутке украинец был на грани краха, но выстоял и выглядел убедительнее в чемпионских раундах, одержав в итоге победу раздельным решением судей.

Альтернатива: Ли Вуд - Майкл Конлан

Бой, который своей непредсказуемостью держал в напряжении на протяжении всей дистанции и получил невероятную развязку. Регулярный чемпион WBA в полулегком весе Ли Вуд уже в первом раунде побывал в тяжелом нокдауне, после чего в следующих раундах пытался выстоять. Тем не менее в дальнейшем он сумел перехватить преимущество над претендентом Майклом Конланом, который уже сам в 11-й трехминутке опустился на канвас. В заключительном раунде Вуд провел серию ударов, вследствие которой Конлан под канатами оказался в стоячем нокауте, а после - и вовсе за пределами ринга.

Нокаут года: Деонтей Уайлдер в бою с Робертом Хелениусом

Яркая молниеносная победа "Бронзового бомбардировщика", напомнившего, кто может считаться лучшим панчером в супертяжелом весе. На последних секундах первого раунда Уайлдер ударом справа эффектно уложил Хелениуса на настил ринга. Финн оказался в глубоком нокауте и еще долго не мог прийти в себя.

Альтернатива: Калеб Плант в бою с Энтони Дирреллом

Плант жестко остановил соперника в девятом раунде, одержав досрочную победу. Только впечатление от своего успеха победитель испортил мерзким поступком, показывая, что "закапывает" оппонента. Подобное не осталось без критики и осуждения.

Бонус: Теренс Кроуфорд в бою с Давидом Аванесяном

Под конец года отличным нокаутом порадовал чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. Непобежденный американец в шестом раунде боя с Давидом Аванесяном мастерски сконтратаковал левым апперкотом и вырубил соперника правым боковым. Россиянин моментально оказался на настиле ринга уже без шансов подняться.

Боксер года: Александр Усик

Александр Усик пока уверенно движется к главному достижению в элитном боксерском дивизионе. Возможно, к этому времени уже было бы известно, по силам ли ему это. Безусловно, в этом году мы могли увидеть больше статусных боев украинца, но ход событий изменила развязанная россиянами война против Украины.

Тем не менее даже в сложившихся обстоятельствах Усик сделал то, что должен был сделать, одолев в реванше Энтони Джошуа. Более габаритный британец был уже лучше готов к повторному противостоянию, чем к первому бою, из-за чего поединок вышел более напряженным, но итог тот же - победа украинца. Усик снова продемонстрировал свое мастерство и стойкость, утвердившись в статусе одного из лидеров супертяжелого дивизиона.

Александр Усик / Источник: Getty Images

Альтернатива: Наоя Иноуэ

Еще один постоянный лидер или представитель различных рейтингов лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории лишь подтвердил свое высокое признание. Наое Иноуэ в этом году покорилась абсолютная вершина - японский боксер стал бесспорным чемпионом в легчайшем весе.

Апсет года: Сауль Альварес - Дмитрий Бивол

Мексиканская суперзвезда, абсолютный чемпион в суперсреднем весе Сауль Альварес полутяжелую весовую категорию не потянул. Канело не проигрывал с 2013-го и по праву многими признавался лучшим боксером прошлого года, но в этом потерпел поражение от обладателя пояса WBA среди полутяжей Дмитрия Бивола.

Бивол и Альварес / Источник: Getty Images

В этом случае стоит говорить, что разница в весовых категориях все же сказалась. Соперник Альвареса успешно использовал преимущество в росте и размахе рук, перебоксировал своего оппонента, а поединок завершился победой единогласным решением судей более крупного бойца над бойцом поменьше. Впрочем, Канело рассчитывает получить реванш.

Абсолютный чемпион года: Наоя Иноуэ

Один из лидеров P4P Наоя Иноуэ ожидаемо поднялся на логичную вершину в своем дивизионе, завершив год абсолютным чемпионом в легчайшем весе.

"Монстру" хватило менее пяти минут, чтобы серией сокрушительных ударов остановить Нонито Донэйра. Во втором поединке в 2022 году японский боец в практически одностороннем противостоянии в 11-м раунде нокаутировал Пола Батлера, объединив все пояса в категории.

Альтернатива: Девин Хэйни

В легком дивизионе лидер менялся стремительно. За 2022 год Девин Хэйни завоевал титулы в поединке с Джорджем Камбососом, который только отобрал их у Теофимо Лопеса, и успел их защитить в реванше. Если первый бой был более конкурентным, то повторный стал более односторонним. Следующий поединок будет, скорее всего, с Василием Ломаченко.

Трилогия года: Сауль Альварес - Геннадий Головкин

В 2022 году завершилась одна из самых интригующих трилогий. Третий поединок между Альваресом и Головкиным был наконец-то организован, но не произвел должного впечатления на поклонников. Или все же ожидания были завышенными.

В не очень динамичном бое мексиканец рассчитывал нокаутировать 40-летнего оппонента, не добился желаемого, но и победа единогласным решением судей является полностью заслуженной. Канело поставил точку в противостоянии с главным соперником - теперь на его счету две победы и ничья.

Головкин и Альварес / Источник: Getty Images

Возвращение года: Деонтей Уайлдер

Молниеносная, эффектная победа над Робертом Хелениусом тяжелым нокаутом уже в первом раунде, похоже, была именно тем, что нужно Деонтею Уайлдеру, чтобы вернуться в ринг через год после двух поражений от Тайсона Фьюри и потери титула.

"Бронзовый бомбардировщик" снова заявил о себе, частично восстановил уверенность и теперь в случае успеха в поединке с Энди Руисом может вернуться в большую игру, получив статус обязательного претендента на некогда свой пояс WBC.

Деонтей Уайлдер / Источник: Getty Images

Альтернатива: Василий Ломаченко

Василий Ломаченко вернулся после десятимесячного простоя боем против Джемейна Ортиса, и многие отметили, что бывший чемпион уже не тот. Победа хоть и единогласным решением была тяжелой и была добыта за счет опыта. При этом он все же получит бой за звание абсолютного чемпиона, но уверенность Девина Хэйни перед очным противостоянием нельзя считать небезосновательной.

Василий Ломаченко / Источник: Getty Images

Разочарование года: возвращение представителей стран-агрессоров в рейтинги WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) после начал полномасштабного российского вторжения в Украину исключила из своих рейтингов российских и белорусских представителей. Тем не менее до конца года в организации, похоже, что-то изменилось в представлении ситуации и боксеры из страны-спонсора терроризма и ее пособника были восстановлены в правах, как якобы не имеющие отношения к войне.

Во Всемирном боксерском совете (WBC) иная ситуация, там наоборот исключили представителей этих стран-агрессоров из своих рейтингов. Что, впрочем, не мешает их спортсменам прятаться за флагами нормальных государств.

Альтернатива: Энтони Джошуа и его поведение после реванша с Усиком

Бывший чемпион и один из лидеров дивизиона не сумел вернуть титулы и создать повод для трилогии. Хоть к реваншу Джошуа подготовился и лучше, как-то удивить Усика он не сумел. Но не стыдно проиграть по очкам такому выдающемуся бойцу, как украинец, а неуместно устраивать такую истерику, до какой опустился британец.

Джошуа и Усик / Источник: Getty Images

Для Джошуа второе поражение было настолько болезненным, что он был просто вне себя. Он выбрасывал пояса за пределы ринга, высказывал претензии, произносил какие-то неадекватные речи. На фоне его тотального разочарования стало очевидно, что держать удар он не умеет, и пока не понятно, сможет ли он восстановиться, прежде всего психологически, и вернуться.

Ломаченко года: Василий Ломаченко

Этот персонаж мог бы оказаться и в разочарованиях. Но как можно разочаровываться в том, кто уже долгое время последовательно вел все к своему логичному концу. Даже война против его страны не изменила или не посеяла зерно сомнения в его упрямых убеждениях.

Перед боем с Джемейном Ортисом белгород-днестровскому боксеру, похоже, подсказали, что нужно сглаживать углы, не нарываться на скандалы. Он так и делал, говорил осторожно и уклончиво, утверждая, что для него честь представлять Украину. Но когда пришлось высказаться после победы, он уже говорил в состоянии эйфории, аффекта, тогда-то все стало на свои места и истинные мысли взяли верх. В благодарственных словах место нашлось всем: поклонникам, богу, отцу, команде, но не своей стране.

В целом упорное молчание, боязнь называть вещи своими именами, стремление вопреки всему популяризировать всяких скандальных московских церковнослужителей, поддерживающих бомбардировки украинцев со стороны россиян, говорят сами за себя.

Источник: instagram.com/lomachenkovasiliy

Срыв года: Эррол Спенс - Теренс Кроуфорд

Лучшие полусредневесы, представители рейтингов P4P, чемпион WBC, WBA и IBF Эррол Спенс и обладатель пояса WBO Теренс Кроуфорд не смогли договориться в этом году о бое, чтобы определить сильнейшего. Боксеры вели переговоры, но в итоге не сумели прийти к согласию, по слухам, из-за финансовых условий, после чего начали упрекать друг друга в срыве.

Определение абсолютного чемпиона было отложено, Кроуфорд провел бой с Аванесяном, одержав победу эффектным нокаутом, а Спенс получил повреждения в автомобильной аварии, из-за чего его возвращение в ринг состоится ближе к лету.

Альтернатива: Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа

Бой Фьюри с Джошуа имел бы яркую вывеску даже без титулов последнего. Британский обладатель пояса WBC обратил внимание на соотечественника после отказа Усика, и экс-чемпион, казалось, был не против. Тем не менее переговоры затягивались, Фьюри устанавливал дэдлайны, торопил и в итоге обвинил Джошуа в нежелании подписывать контракт и срыве боя.

Тайсон Фьюри / Источник: Getty Images

Главное ожидание года: бой Александр Усик - Тайсон Фьюри

Многие ожидали, что уже в 2022 году супертяжелый дивизион получит своего абсолютного чемпиона. Переговоры об организации подобного поединка между командами Усика и Фьюри велись еще в начале года, но у Джошуа было первоочередное право на незамедлительный реванш с украинцем. В дальнейшем скорому проведению повторного боя с Эй Джеем помешало российское вторжение в Украину.

К идее организации схватки вернулись после победы Усика над Джошуа в реванше, но украинец сообщил, что ему потребуется время на восстановление, и отказался от условий Фьюри на бой 3 декабря. Чемпион WBC также не договорился с Джошуа и устроил трилогию с Чисорой, одолев его.

Теперь же пути Усика и Фьюри прямо лежат к объединительному бою за звание абсолюта, а оба соперника, похоже, твердо нацелены на встречу в ринге, но этот грандиозный поединок уже должен стать историей 2023 года.

Игорь Мищук, ISPORT.ua