Утверждение Усика, апсет Альвареса и новые абсолютные чемпионы: главные события мирового бокса в 2022 году
До завершения 2022 года остается несколько дней, поэтому предлагаем подвести итоги и вместе вспомнить главные и значимые события в мировом боксе, безусловно, с украинским акцентом.
В уже практически минувшем году чемпион супертяжелого веса Александр Усик, несмотря на страшные события на родине, подтвердил неслучайность своего успеха и утвердился в когорте лучших боксеров мира, одолев в реванше Энтони Джошуа. Казалось бы непобедимый Сауль Альварес потерпел второе поражение в карьере, определились новые абсолютные чемпионы, а также образовалась четкая возможность для, очевидно, самого крутого поединка последних времен в супертяжелом дивизионе.
Бой года: реванш Александр Усик - Энтони Джошуа
Бой, в котором Александр Усик подтвердил статус топового боксера супертяжелого веса даже после всего четырех поединков в дивизионе. И на данный момент самое серьезное испытание в карьере украинского чемпиона, из которого он вышел победителем.
Долгожданный реванш, который откладывался сначала из-за разговоров о возможном бое новоиспеченного обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBО с Тайсоном Фьюри, а после из-за полномасштабного военного вторжения российских захватчиков в Украину, все же состоялся 20 августа в Саудовской Аравии. Соперники уже лучше понимали, чего ожидать друг от друга, из-за чего бой сложился для украинца действительно тяжелее. Усик сделал ставку на скорость и технику, Джошуа возлагал надежды на свою мощь, а противостояние складывалось с переменным успехом. В девятой трехминутке украинец был на грани краха, но выстоял и выглядел убедительнее в чемпионских раундах, одержав в итоге победу раздельным решением судей.
Альтернатива: Ли Вуд - Майкл Конлан
Бой, который своей непредсказуемостью держал в напряжении на протяжении всей дистанции и получил невероятную развязку. Регулярный чемпион WBA в полулегком весе Ли Вуд уже в первом раунде побывал в тяжелом нокдауне, после чего в следующих раундах пытался выстоять. Тем не менее в дальнейшем он сумел перехватить преимущество над претендентом Майклом Конланом, который уже сам в 11-й трехминутке опустился на канвас. В заключительном раунде Вуд провел серию ударов, вследствие которой Конлан под канатами оказался в стоячем нокауте, а после - и вовсе за пределами ринга.
Нокаут года: Деонтей Уайлдер в бою с Робертом Хелениусом
Яркая молниеносная победа "Бронзового бомбардировщика", напомнившего, кто может считаться лучшим панчером в супертяжелом весе. На последних секундах первого раунда Уайлдер ударом справа эффектно уложил Хелениуса на настил ринга. Финн оказался в глубоком нокауте и еще долго не мог прийти в себя.
Альтернатива: Калеб Плант в бою с Энтони Дирреллом
Плант жестко остановил соперника в девятом раунде, одержав досрочную победу. Только впечатление от своего успеха победитель испортил мерзким поступком, показывая, что "закапывает" оппонента. Подобное не осталось без критики и осуждения.
Бонус: Теренс Кроуфорд в бою с Давидом Аванесяном
Под конец года отличным нокаутом порадовал чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. Непобежденный американец в шестом раунде боя с Давидом Аванесяном мастерски сконтратаковал левым апперкотом и вырубил соперника правым боковым. Россиянин моментально оказался на настиле ринга уже без шансов подняться.
Massive knockout from Terence Crawford #CrawfordAvanesyan pic.twitter.com/HYaO4se04G— Ben Damon (@ben_damon) December 11, 2022
Боксер года: Александр Усик
Александр Усик пока уверенно движется к главному достижению в элитном боксерском дивизионе. Возможно, к этому времени уже было бы известно, по силам ли ему это. Безусловно, в этом году мы могли увидеть больше статусных боев украинца, но ход событий изменила развязанная россиянами война против Украины.
Тем не менее даже в сложившихся обстоятельствах Усик сделал то, что должен был сделать, одолев в реванше Энтони Джошуа. Более габаритный британец был уже лучше готов к повторному противостоянию, чем к первому бою, из-за чего поединок вышел более напряженным, но итог тот же - победа украинца. Усик снова продемонстрировал свое мастерство и стойкость, утвердившись в статусе одного из лидеров супертяжелого дивизиона.
Альтернатива: Наоя Иноуэ
Еще один постоянный лидер или представитель различных рейтингов лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории лишь подтвердил свое высокое признание. Наое Иноуэ в этом году покорилась абсолютная вершина - японский боксер стал бесспорным чемпионом в легчайшем весе.
Апсет года: Сауль Альварес - Дмитрий Бивол
Мексиканская суперзвезда, абсолютный чемпион в суперсреднем весе Сауль Альварес полутяжелую весовую категорию не потянул. Канело не проигрывал с 2013-го и по праву многими признавался лучшим боксером прошлого года, но в этом потерпел поражение от обладателя пояса WBA среди полутяжей Дмитрия Бивола.
В этом случае стоит говорить, что разница в весовых категориях все же сказалась. Соперник Альвареса успешно использовал преимущество в росте и размахе рук, перебоксировал своего оппонента, а поединок завершился победой единогласным решением судей более крупного бойца над бойцом поменьше. Впрочем, Канело рассчитывает получить реванш.
Абсолютный чемпион года: Наоя Иноуэ
Один из лидеров P4P Наоя Иноуэ ожидаемо поднялся на логичную вершину в своем дивизионе, завершив год абсолютным чемпионом в легчайшем весе.
"Монстру" хватило менее пяти минут, чтобы серией сокрушительных ударов остановить Нонито Донэйра. Во втором поединке в 2022 году японский боец в практически одностороннем противостоянии в 11-м раунде нокаутировал Пола Батлера, объединив все пояса в категории.
UNDISPUTED.— Top Rank Boxing (@trboxing) December 13, 2022
POUND FOR POUND NO. 1️⃣
All hail @NaoyaInoue_410 🇯🇵👑#InoueButler pic.twitter.com/rPFdeKZy2k
Альтернатива: Девин Хэйни
В легком дивизионе лидер менялся стремительно. За 2022 год Девин Хэйни завоевал титулы в поединке с Джорджем Камбососом, который только отобрал их у Теофимо Лопеса, и успел их защитить в реванше. Если первый бой был более конкурентным, то повторный стал более односторонним. Следующий поединок будет, скорее всего, с Василием Ломаченко.
Трилогия года: Сауль Альварес - Геннадий Головкин
В 2022 году завершилась одна из самых интригующих трилогий. Третий поединок между Альваресом и Головкиным был наконец-то организован, но не произвел должного впечатления на поклонников. Или все же ожидания были завышенными.
В не очень динамичном бое мексиканец рассчитывал нокаутировать 40-летнего оппонента, не добился желаемого, но и победа единогласным решением судей является полностью заслуженной. Канело поставил точку в противостоянии с главным соперником - теперь на его счету две победы и ничья.
Возвращение года: Деонтей Уайлдер
Молниеносная, эффектная победа над Робертом Хелениусом тяжелым нокаутом уже в первом раунде, похоже, была именно тем, что нужно Деонтею Уайлдеру, чтобы вернуться в ринг через год после двух поражений от Тайсона Фьюри и потери титула.
"Бронзовый бомбардировщик" снова заявил о себе, частично восстановил уверенность и теперь в случае успеха в поединке с Энди Руисом может вернуться в большую игру, получив статус обязательного претендента на некогда свой пояс WBC.
Альтернатива: Василий Ломаченко
Василий Ломаченко вернулся после десятимесячного простоя боем против Джемейна Ортиса, и многие отметили, что бывший чемпион уже не тот. Победа хоть и единогласным решением была тяжелой и была добыта за счет опыта. При этом он все же получит бой за звание абсолютного чемпиона, но уверенность Девина Хэйни перед очным противостоянием нельзя считать небезосновательной.
Разочарование года: возвращение представителей стран-агрессоров в рейтинги WBA
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) после начал полномасштабного российского вторжения в Украину исключила из своих рейтингов российских и белорусских представителей. Тем не менее до конца года в организации, похоже, что-то изменилось в представлении ситуации и боксеры из страны-спонсора терроризма и ее пособника были восстановлены в правах, как якобы не имеющие отношения к войне.
Во Всемирном боксерском совете (WBC) иная ситуация, там наоборот исключили представителей этих стран-агрессоров из своих рейтингов. Что, впрочем, не мешает их спортсменам прятаться за флагами нормальных государств.
Альтернатива: Энтони Джошуа и его поведение после реванша с Усиком
Бывший чемпион и один из лидеров дивизиона не сумел вернуть титулы и создать повод для трилогии. Хоть к реваншу Джошуа подготовился и лучше, как-то удивить Усика он не сумел. Но не стыдно проиграть по очкам такому выдающемуся бойцу, как украинец, а неуместно устраивать такую истерику, до какой опустился британец.
Для Джошуа второе поражение было настолько болезненным, что он был просто вне себя. Он выбрасывал пояса за пределы ринга, высказывал претензии, произносил какие-то неадекватные речи. На фоне его тотального разочарования стало очевидно, что держать удар он не умеет, и пока не понятно, сможет ли он восстановиться, прежде всего психологически, и вернуться.
Ломаченко года: Василий Ломаченко
Этот персонаж мог бы оказаться и в разочарованиях. Но как можно разочаровываться в том, кто уже долгое время последовательно вел все к своему логичному концу. Даже война против его страны не изменила или не посеяла зерно сомнения в его упрямых убеждениях.
Перед боем с Джемейном Ортисом белгород-днестровскому боксеру, похоже, подсказали, что нужно сглаживать углы, не нарываться на скандалы. Он так и делал, говорил осторожно и уклончиво, утверждая, что для него честь представлять Украину. Но когда пришлось высказаться после победы, он уже говорил в состоянии эйфории, аффекта, тогда-то все стало на свои места и истинные мысли взяли верх. В благодарственных словах место нашлось всем: поклонникам, богу, отцу, команде, но не своей стране.
В целом упорное молчание, боязнь называть вещи своими именами, стремление вопреки всему популяризировать всяких скандальных московских церковнослужителей, поддерживающих бомбардировки украинцев со стороны россиян, говорят сами за себя.
Срыв года: Эррол Спенс - Теренс Кроуфорд
Лучшие полусредневесы, представители рейтингов P4P, чемпион WBC, WBA и IBF Эррол Спенс и обладатель пояса WBO Теренс Кроуфорд не смогли договориться в этом году о бое, чтобы определить сильнейшего. Боксеры вели переговоры, но в итоге не сумели прийти к согласию, по слухам, из-за финансовых условий, после чего начали упрекать друг друга в срыве.
Определение абсолютного чемпиона было отложено, Кроуфорд провел бой с Аванесяном, одержав победу эффектным нокаутом, а Спенс получил повреждения в автомобильной аварии, из-за чего его возвращение в ринг состоится ближе к лету.
Альтернатива: Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа
Бой Фьюри с Джошуа имел бы яркую вывеску даже без титулов последнего. Британский обладатель пояса WBC обратил внимание на соотечественника после отказа Усика, и экс-чемпион, казалось, был не против. Тем не менее переговоры затягивались, Фьюри устанавливал дэдлайны, торопил и в итоге обвинил Джошуа в нежелании подписывать контракт и срыве боя.
Главное ожидание года: бой Александр Усик - Тайсон Фьюри
Многие ожидали, что уже в 2022 году супертяжелый дивизион получит своего абсолютного чемпиона. Переговоры об организации подобного поединка между командами Усика и Фьюри велись еще в начале года, но у Джошуа было первоочередное право на незамедлительный реванш с украинцем. В дальнейшем скорому проведению повторного боя с Эй Джеем помешало российское вторжение в Украину.
К идее организации схватки вернулись после победы Усика над Джошуа в реванше, но украинец сообщил, что ему потребуется время на восстановление, и отказался от условий Фьюри на бой 3 декабря. Чемпион WBC также не договорился с Джошуа и устроил трилогию с Чисорой, одолев его.
Теперь же пути Усика и Фьюри прямо лежат к объединительному бою за звание абсолюта, а оба соперника, похоже, твердо нацелены на встречу в ринге, но этот грандиозный поединок уже должен стать историей 2023 года.
Игорь Мищук, ISPORT.ua