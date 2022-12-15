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"Обязательно состоится": Джошуа сделал громкое заявление о бое с Уайлдером

Два бывших чемпиона-супертяжеловеса могут сойтись в ринге.
Вчера, 23:10
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о потенциальном поединке против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

Британский боксер выразил уверенность, что его бой с американцем однозначно состоится, возможно, даже в следующем году.

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"Давайте смотреть в будущее. Это определенно произойдет. Мы выступаем в одной весовой категории, в одной эпохе, а это значит, что наш бой должен состояться.

2023 год уже не за горами. Это большой год для бокса, и наш поединок обязательно состоится", - приводит слова Джошуа The Sun.

Ранее менеджер Уайлдера оценил возможность проведения боя с Джошуа.

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