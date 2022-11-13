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"Не думаю, что он хочет": Менеджер Уайлдера оценил возможность проведения боя с Джошуа

Представитель американского боксера высказался о потенциальном сопернике.
Сегодня, 14:27
Шелли Финкель и Деонтей Уайлдер / Getty Images
Шелли Финкель и Деонтей Уайлдер / Getty Images

Менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Шелли Финкель прокомментировал возможность проведения боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По мнению представителя американского боксера, команда британца не готова вести переговоры об организации поединка. При этом первоочередной целью его клиента является встреча в ринге с Энди Руисом.

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"Является ли нашей целью бой с Руисом? Да. Эдди Хирн много говорит, но не садится за стол переговоров. Мы бы подрались в следующем бою с Джошуа, но я не думаю, что Энтони этого хочет, что бы они ни говорили. Когда ты хочешь драться, то договариваешься о бое.

Когда Уайлдер победит Руиса, мы начнем беспокоиться о титуле WBC. Но нужно делать один шаг за раз", - сказал Финкель в комментарии YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

Напомним, ранее WBC санкционировал бой Уайлдер - Руис, который должен определить обязательного претендента на титул организации.

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