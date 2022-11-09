WBC санкционировал бой Уайлдер - Руис
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в своем ближайшем поединке должен будет встретиться в ринге с еще одним экс-обладателем титулов дивизиона Энди Руисом.
Соответствующее решение о санкционировании этого боя было принято Всемирным боксерским советом (WBC) на конгрессе организации в мексиканском Акапулько.
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Этот поединок станет финальным элиминатором, победитель которого получит статус обязательного претендента на пояс WBC, которым сейчас владеет Тайсон Фьюри, сообщает Boxing News 24.
Когда и где состоится бой Уайлдер - Руис, пока не известно.
Напомним, что в своем последнем поединке Деонтей Уайлдер одолел Роберта Хелениуса нокаутом в первом раунде. Энди Руис в своем предыдущем бою в сентябре этого года одержал победу единогласным решение судей над Луисом Ортисом.