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WBC санкционировал бой Уайлдер - Руис

Два бывших чемпиона сразятся в финальном элиминаторе за статус обязательного претендента на пояс.
Вчера, 21:58
Уайлдер будет драться с Руисом / Getty Images
Уайлдер будет драться с Руисом / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в своем ближайшем поединке должен будет встретиться в ринге с еще одним экс-обладателем титулов дивизиона Энди Руисом.

Соответствующее решение о санкционировании этого боя было принято Всемирным боксерским советом (WBC) на конгрессе организации в мексиканском Акапулько.

Читай также: Тренер Уайлдера поддал сомнению целесообразность боя с Руисом

Этот поединок станет финальным элиминатором, победитель которого получит статус обязательного претендента на пояс WBC, которым сейчас владеет Тайсон Фьюри, сообщает Boxing News 24.

Когда и где состоится бой Уайлдер - Руис, пока не известно.

Напомним, что в своем последнем поединке Деонтей Уайлдер одолел Роберта Хелениуса нокаутом в первом раунде. Энди Руис в своем предыдущем бою в сентябре этого года одержал победу единогласным решение судей над Луисом Ортисом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBC Энди Руис Деонтей Уайлдер

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