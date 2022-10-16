Уайлдер быстро расправился с Хелениусом, эффектно вырубив соперника в первом раунде

В ночь на воскресенье, 16 октября, в Бруклине, штат Нью-Йорк, на арене Barclays Center прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой между бывшим чемпионом в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом.

Американский боксер не заставил поклонников долго ждать победителя поединка, расправившись с оппонентом по истечении первой трехминутки.

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Хелениус пытался атаковать, но часто при этом забывал про защиту, за что и поплатился. На последних секундах первого раунда финский боксер пропустил удар справа и завалился на настил ринга. Финн оказался в глубоком нокауте и еще долго не мог прийти в себя.

Уайлдер - Хелениус: видео нокаута

Таким образом, Уайлдер успешно вернулся в ринг после двух подряд поражений в поединках с Тайсоном Фьюри. Для американского бойца эта победа стала 43-й в профессиональной карьере и 42-й, которая была добыта нокаутом.