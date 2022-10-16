Уайлдер - Хелениус: видео нокаута

Бывший чемпион отправил финского боксера на настил ринга уже в первом раунде.

В ночь на воскресенье, 16 октября, в Бруклине, штат Нью-Йорк, на арене Barclays Center состоялся поединок бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера против Роберта Хелениуса.

Американский боксер одержал быструю досрочную победу над своим оппонентом, остановив его еще в стартовой трехминутке.

На последних секундах первого раунда финский боец пропустил удар справа, после чего оказался в глубоком нокауте.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Хелениус:

Deontay Wilder hits so hard that like half a punch sends you to the Kingdom of Dream. pic.twitter.com/YFTLgJoCRz — TheRealSnowden (@JESnowden) October 16, 2022

Уайлдер успешно вернулся в ринг после двух подряд поражений в поединках с Тайсоном Фьюри. Для американского бойца эта победа стала 43-й в профессиональной карьере и 42-й, которая была добыта нокаутом.