iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уайлдер - Хелениус: видео нокаута

Бывший чемпион отправил финского боксера на настил ринга уже в первом раунде.
Сегодня, 08:57
Уайлдер отправил в нокаут Хелениуса / Getty Images
Уайлдер отправил в нокаут Хелениуса / Getty Images
0 0 0

В ночь на воскресенье, 16 октября, в Бруклине, штат Нью-Йорк, на арене Barclays Center состоялся поединок бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера против Роберта Хелениуса.

Американский боксер одержал быструю досрочную победу над своим оппонентом, остановив его еще в стартовой трехминутке.

На последних секундах первого раунда финский боец пропустил удар справа, после чего оказался в глубоком нокауте.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Хелениус:

Уайлдер успешно вернулся в ринг после двух подряд поражений в поединках с Тайсоном Фьюри. Для американского бойца эта победа стала 43-й в профессиональной карьере и 42-й, которая была добыта нокаутом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Хелениус Деонтей Уайлдер видео нокаута
0 0 0

Статьи по теме

Уайлдер быстро расправился с Хелениусом, эффектно вырубив соперника в первом раунде Уайлдер быстро расправился с Хелениусом, эффектно вырубив соперника в первом раунде
Тренер Уайлдера: Деонтей - единственный, кто способен нокаутировать Усика Тренер Уайлдера: Деонтей - единственный, кто способен нокаутировать Усика
"Мой счастливый вес": Уайлдер оценил свои кондиции перед боем с Хелениусом "Мой счастливый вес": Уайлдер оценил свои кондиции перед боем с Хелениусом
НХЛ: Миннесота и Лос-Анджелес устроили голевую перестрелку, Торонто одолел Оттаву НХЛ: Миннесота и Лос-Анджелес устроили голевую перестрелку, Торонто одолел Оттаву
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером
просмотров

Последние новости

НХЛ09:55
НХЛ: Миннесота и Лос-Анджелес устроили голевую перестрелку, Торонто одолел Оттаву
Украина09:45
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Украины
НБА09:40
Уиггинс подписал многолетнее продление с Голден Стэйт
Европа09:30
Реал - Барселона: онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Испании
Бокс08:57
Уайлдер - Хелениус: видео нокаута
Украина08:30
Шахтер - Динамо: где смотреть матч 16.10.2022 чемпионата Украины
Бокс08:18
Уайлдер быстро расправился с Хелениусом, эффектно вырубив соперника в первом раунде
Бокс07:48
Хэйни во второй раз разобрался с Камбососом, сохранив звание абсолютного чемпиона
Европа07:22
Аталанта - Сассуоло 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Европа00:50
Атлетико вернулся в зону Лиги чемпионов благодаря победе над Атлетиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK