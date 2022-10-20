Тренер Уайлдера поддал сомнению целесообразность боя с Руисом

Тренер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт высказался по поводу дальнейшего развития карьеры боксера.

По словам наставника американского бойца, он хотел бы, чтобы его подопечный получил большой поединок, где его соперником станет Александр Усик или Энтони Джошуа, а не Энди Руис, бой с которым, как ожидается, вскоре будет санкционирован.

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"Я бы хотел, чтобы следующим соперником Уайлдера был либо Усик, либо Джошуа. Если бы все зависело от меня, то переговоры между Деонтеем и кем-то из них велись бы о бое на большом стадионе.

Я не очень хорошо отношусь к его поединку с Энди Руисом. У нас осталось не так много времени в этой игре, поэтому я хочу, чтобы Деонтей участвовал в боях самого высокого уровня", - приводит слова Скотта VegasInsider.

Ранее сообщалось, что в ноябре должен быть утвержден бой Деонтея Уайлдера с Энди Руисом.