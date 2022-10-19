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Стало известно, с кем сразится Уайлдер в следующем бою

Победитель поединка станет обязательным претендентом на титул WBC.
Сегодня, 19:58
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в своем следующем бою встретится в ринге с еще одном бывшим обладателем титулов в дивизионе Энди Руисом.

Будущий поединок в ноябре должен быть санкционирован Всемирным боксерским советом (WBC).

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Как утверждает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на Marca, информацию о грядущем бое подтвердил президент WBC Маурисио Сулейман.

Этот поединок станет финальным элиминатором, победитель которого получит статус обязательного претендента на пояс WBC, которым сейчас владеет Тайсон Фьюри.

Напомним, что в своем последнем бою Деонтей Уайлдер одолел Роберта Хелениуса нокаутом в первом раунде. Энди Руис в своем предыдущем поединке в сентябре этого года одержал победу единогласным решение судей над Луисом Ортисом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маурисио Сулейман WBC Энди Руис Деонтей Уайлдер
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