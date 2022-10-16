Уайлдер объявил, с кем готов сразиться в следующем бою

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился впечатлениями от досрочной победы над Робертом Хелениусом.

После боя американский боксер заявил, что готов встретиться в ринге с любым соперником, включая Энди Руиса и обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

"Я знал, что это будет отличная ночь для меня, так и вышло. Я пытался держаться на расстоянии, потому что у Роберта сердце чемпиона, и я знал, на что он способен. Я не воспринимал его как должное, смотрел ему в глаза, и он действительно этого хотел.

Уайлдер - Хелениус: видео нокаута

Я позволил ему дотянуться, а когда он сделал это, то ударил. Это был отличный бой, а кто следующий соперник? Ходили слухи об Александре Усике, но я вижу, что его здесь нет. В большинстве случаев ребята, которые говорят, что хотят сражаться против меня, приходят на мои поединки.

Я готов драться с кем угодно, будь то Энди Руис или Усик. Деонтей Уайлдер вернулся, ажиотаж в дивизионе вернулся. Без Деонтея Уайлдера нет супертяжелого веса, это факт", - приводит слова Уайлдера Mirror.

Напомним, что Деонтей Уайлдер одержал победу над Робертом Хелениусом нокаутом в первом раунде.