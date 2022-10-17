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Менеджер Уайлдера оценил возможность проведения боя с Джошуа

Два бывших чемпиона-супертяжа могут встретиться в ринге.
Сегодня, 12:05
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images
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Шелли Финкель, представляющий интересы бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера, высказался о возможности проведения боя против еще одного экс-обладателя титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По словам менеджера, команда британского боксера уже обращалась к его клиенту по поводу потенциального поединка еще до его боя с Робертом Хелениусом.

"Несколько месяцев назад Эдди Хирн направил нам письмо, но мы ответили, что на тот момент для нас была главной подготовка к поединку с Хелениусом. Теперь Деонтей вернулся и одержал победу.

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Посмотрим, придет ли Джошуа с полным грузовиком денег, которые, как он сказал, имеет для боя против Уайлдера. Он знает, как связаться с нами, поэтому посмотрим", - приводит слова Финкеля Boxing News 24.

Напомним, после победы над Робертом Хелениусом Деонтей Уайлдер сообщил, с кем готов подраться в дальнейшем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Шелли Финкель
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