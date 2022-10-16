"Я человек слова": Уайлдер сделал заявление по поводу боя с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мыслями о потенциальном бое против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Американский боксер выразил сомнение, что украинец захочет встретиться с ним в ринге.

"Я думаю, мне будет очень сложно дождаться боя с топовыми супертяжеловесами. Я буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово. Я человек слова, я соблюдаю свои моральные принципы. Говорят, что если ты во что-то не веришь, то тебя можно склонить к чему угодно. Я в кое-что верю.

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Последний чемпион, который обещал устроить со мной бой, пошел другим путем после сокрушительного нокаута в моем исполнении. Я говорю про Джозефа Паркера.

Посмотрим, что произойдет. Я попытаюсь сделать так, чтобы Усик сдержал свое слово. Мы позвоним его команде и посмотрим, что будет. Если он человек слова, то это будет чертовски крутой бой", - сказал Уайлдер на пресс-конференции после поединка с Робертом Хелениусом.

Напомним, что накануне Деонтей Уайлдер одержал досрочную победу над Робертом Хелениусом, нокаутировав соперника уже в первом раунде.