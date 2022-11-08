Джошуа оценил шансы на проведения боя с Уайлдером

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением о возможном поединке с Деонтеем Уайлдером.

По словам британца, он рассматривает вариант того, чтобы в следующем году выйти в ринг с американцем.

"Я смотрю в сторону Деонтея Уайлдера, как и раньше. Он сказал, что у него осталось несколько лет. Вероятно, Деонтей захочет включить меня в список своих целей".

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"Сейчас он очень желает этого поединка. Уайлдер немного старше, поэтому он жаждет сделать оставшуюся часть карьеры успешной. Деонтей хочет драться с топовыми бойцами в нашем весе. Поэтому я уверен, что он будет заинтересован", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что определился потенциальный соперник Джошуа.