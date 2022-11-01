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Джошуа уверен, что его бой с Фьюри обязательно состоится

Британец не сомневается в поединке против своего соотечественника.
Сегодня, 17:29
Джошуа и Фьюри / Getty Images
Джошуа и Фьюри / Getty Images
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что хочет вернуться на ринг с победой над чемпионом WBC Тайсоном Фьюри

"Не знаю, как я себя буду чувствовать, пока не поднимусь на ринг. Но самое лучшее чувство для меня — это чувство победы. Чувство поражения — неприятное чувство. Независимо от поясов ощутить снова чувство победы будет восхитительно.

Я люблю вести дела, вести бизнес и заключать хорошие контракты. Вся эта суета в соцсетях только трата времени. Мой последний партнер по танцам, чудак, с которым я должен был боксировать, он хороший партнер. Он занимается социальными сетями. Думаю, за закрытыми дверями мы заключим хороший контракт. Бой состоится, мы боксеры одного поколения. Просто два конкурента, два бойца. У него определенно бойцовский характер.

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Если посмотреть на то, как я вел свою карьеру, мне никогда не нужно было бросать кому-то вызовы или проявлять неуважение, чтобы бой состоялся или чтобы он стал более интересным. Я всегда делал все по-своему, и поступая так, я завоевал все пояса за исключением пояса WBC. У меня все еще есть цели, которые нужно достичь, но я считаю, что моя стратегия работает", - заявил Джошуа в интервью DAZN.

Напомним, бой Фьюри - Чисора состоится 3 декабря в Лондоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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