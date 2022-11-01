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Фьюри - о бое с Чисорой: Он заслуживает своего чека

Британец высоко оценил карьеру своего оппонента.
Сегодня, 13:53
Чисора - Фьюри / Getty Images
Чисора - Фьюри / Getty Images
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) высказался о предстоящем бое против Дерека Чисоры (33-12, 23 КО).

"Неважно, что вы говорите или что люди хотят от вас услышать о Дереке Чисоре. Он достиг в боксе и боях больше, чем десяток таких, как вы. Так что я не позволю вам сидеть здесь и критиковать человека, сражавшегося с лучшими бойцами этой эпохи.

Он многого добился в этом виде спорта и заслуживает своего чека. И я готов дать его ему. Чисора делает то, что делает. Он сражается и побеждает. Я буду сражаться с Чисорой. Если вы не хотите смотреть, то, пожалуйста, не делайте этого. А если хотите, включайте трансляцию.

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Если не хотите покупать билеты, не покупайте. Если хотите, то вы будете как 50-60 тысяч человек, которые уже купили их. Уже продано более 60 тысяч билетов, поэтому кто-то заинтересован в нашем поединке", — сказал Фьюри в интервью True Geordie.

Напомним, бой Фьюри - Чисора состоится 3 декабря в Лондоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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