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Фьюри рассказал, почему не удалось устроить бой с Усиком

Британец не стал ждать поединка с украинцем и выйдет в ринг 3 декабря против Дерека Чисоры.
Сегодня, 19:52
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу того, почему в этом году не удалось организовать объединительный поединок против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

"Когда я устраивал свой камбэк, я предложил бой Александру Усику. Он сказал, что хочет корону WBC, которую удерживают цыгане. Я думаю, мы все видели это видео. Я сказал, что если он ее хочет, то пусть придет и возьмет. Я не могу назвать эту сумму на камеру, но ему предложили много денег, чтобы он подрался 3 декабря. Но он сказал, что ему нужен шестимесячный тренировочный лагерь, сморозил какую-то глупость. Так что Усик отклонил предложение.

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Это моя карьера. Зачем мне ждать кого-то другого, иностранного бомжару из Украины? Это будет на моих условиях, я не пляшу под чужую дудку. Время придет, и если он выйдет против меня, то выйдет. Но если тебе предлагают бой и твое положение позволяет на него согласиться, то нужно это делать. Дело в том, что если ты не согласишься, то эта птичка улетит, и ты потеряешь эту возможность", - сказал Фьюри в комментарии True Geordie.

Ранее сообщалось, что Фьюри включил Усика в список желаемых соперников на следующий год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик
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