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Стало известно, когда и где может состояться бой Усик - Фьюри

Украинский и британский чемпионы сразятся за звание абсолюта в супертяжелом дивизионе.
Сегодня, 10:18
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик свой следующий поединок с большой долей вероятности проведет против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, сейчас между командами украинского и британского боксеров продолжаются переговоры по поводу организации боя за звание абсолютного чемпиона.

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Свой ближайший поединок "Цыганский король" проведет 3 декабря против Дерека Чисоры и рассматривает его в качестве этапа подготовки к будущему противостоянию с украинским чемпионом.

По информации источника, бой Усик - Фьюри может состояться в марте следующего года в Саудовской Аравии.

Отметим, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что Александр Усик должен стать следующим соперником его клиента после Дерека Чисоры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик
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