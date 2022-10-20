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"Ждем боя с Усиком": Промоутер Фьюри рассказал о планах после поединка с Чисорой

Чемпион WBC не имеет права на ошибку, поскольку ему еще предстоит большая схватка.
Сегодня, 16:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал проведение боя против Дерека Чисоры.

По словам менеджера, его подопечный не имеет права оступиться в этом поединке, поскольку в следующем году его ожидает встреча в ринге с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

"Я очень рад устроить Фьюри защиту титула чемпиона мира на глазах у британских фанатов в Лондоне. Тайсон однозначно покорил Америку своей трилогией с Деонтеем Уайлдером. По всему миру также наблюдается огромный спрос на проведение его боев.

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Тайсон хотел еще раз подраться в родной стране в этом году после особенного вечера на стадионе Уэмбли в апреле. Это привело нас на великолепный стадион Тоттенхэм Хотспур ради боя против старого противника в лице Дерека Чисоры.

Дерек - также большой любимец британских фанатов, он заново нашел себя в последние годы, и Тайсон давно изъявлял желание подраться с ним третий раз.

Тайсону нельзя оступиться в этом поединке, поскольку в следующем году ему предстоит провести широко разрекламированный бой с Александром Усиком, которого мы с нетерпением ждем", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, что бой Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

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