"Ждем боя с Усиком": Промоутер Фьюри рассказал о планах после поединка с Чисорой

Чемпион WBC не имеет права на ошибку, поскольку ему еще предстоит большая схватка.

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал проведение боя против Дерека Чисоры.

По словам менеджера, его подопечный не имеет права оступиться в этом поединке, поскольку в следующем году его ожидает встреча в ринге с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

"Я очень рад устроить Фьюри защиту титула чемпиона мира на глазах у британских фанатов в Лондоне. Тайсон однозначно покорил Америку своей трилогией с Деонтеем Уайлдером. По всему миру также наблюдается огромный спрос на проведение его боев.

Читай также: Фьюри и Чисора провели первую битву взглядов перед боем

Тайсон хотел еще раз подраться в родной стране в этом году после особенного вечера на стадионе Уэмбли в апреле. Это привело нас на великолепный стадион Тоттенхэм Хотспур ради боя против старого противника в лице Дерека Чисоры.

Дерек - также большой любимец британских фанатов, он заново нашел себя в последние годы, и Тайсон давно изъявлял желание подраться с ним третий раз.

Тайсону нельзя оступиться в этом поединке, поскольку в следующем году ему предстоит провести широко разрекламированный бой с Александром Усиком, которого мы с нетерпением ждем", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, что бой Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.