Фьюри и Чисора провели первую битву взглядов перед боем

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри свой следующий бой проведет против Дерека Чисоры.

Поединок британских боксеров, как было анонсировано ранее, состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

После официального подтверждения боя Фьюри и Чисора впервые перед будущей встречей в ринге сошлись лицом к лицу, устроив традиционную битву взглядов. При этом соперники вели себя достаточно непринужденно, долго не могли сосредоточиться, постоянно улыбались, а чемпион еще и прерывал все своими репликами.

"You've showed up the bodybuilder"



"I'm going to keep torturing him until he gets the balls to fight."



"You should let me manage you, I'll do it for free!"@Tyson_Fury face-to-face with @DerekWarChisora and AJ is still catching strays 🤭 pic.twitter.com/RPzwy7m20q