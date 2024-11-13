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"Или нокаутом, или придется попотеть": Богачук назвал фаворита реванша Усик - Фьюри

Украинский боксер предполагает два варианта развития событий, но в победителе уверен.
Сегодня, 09:59
Фьюри и Усик проведут реванш / Getty Images
Фьюри и Усик проведут реванш / Getty Images

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком с Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер, который также выйдет в ринг в андеркарде этого поединка, считает, что второй бой может сложиться по-разному, но победителем из него должен выйти его соотечественник.

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"Здесь многие ошибаются, ведь Фьюри нельзя недооценивать. Он может выйти и "запороть" бой, как это сделал с Нганну, а может выйти подготовленным и с ним будет трудно боксировать. То есть, он также непредсказуемый боксер, который может где-то "похалявить".

В общем, два варианта может быть: первый - это если Фьюри хорошо подготовится, то будет тяжелый бой, но Усик победит его по очкам, второй - это Фьюри не подготовится должным образом и Александр выиграет у него досрочно.

В любом случае будет победа Усика, но или нокаутом, или немного придется попотеть", - сказал Богачук в комментарии Ukrsport.pro.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Netflix выпустит фильм о бое Усика и Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Сергей Богачук алексанр усик

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