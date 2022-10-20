Бой Фьюри - Чисора официально подтвержден

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в своем ближайшем поединке встретится в ринге с Дереком Чисорой.

Бой двух британских супертяжеловесов состоится 3 декабря в Лондоне. Местом проведения поединка станет стадион Тоттенхэм Хотспур.

Будущий бой с Чисорой анонсировал и Фьюри, написав об этом в своем Twitter.

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"Давай устроим этот бой. До встречи 3 декабря в Лондоне", - отметил "Цыганский король".

Напомним, что для Фьюри и Чисоры этот поединок станет третьей встречей в ринге. В двух предыдущих боях победу праздновал "Цыганский король". В июле 2011 года Фьюри выиграл единогласным решением судей, а в ноябре 2014 года одержал победу на отказе соперника от продолжения схватки в десятом раунде.

Тайсон Фьюри после своей победы над Диллианом Уайтом в апреле 2022 года сообщил о намерении завершить карьеру, но не спешил освобождать титул WBC и в итоге вернулся.

Дерек Чисора также недавно заявлял, что уходит из бокса. В своем последнем бою британский боец в июле 2022 года одержал победу раздельным решением судей над Кубратом Пулевым и завоевал вакантный пояс WBA International.