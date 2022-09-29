Кличко, Усик та Джошуа: ТОП-5 боїв, від яких відмовився Тайсон Ф’юрі

ISPORT.ua виділяє поєдинки, які в певний час не відбулись через позицію "Циганського короля".

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі влітку завершив професійну кар’єру після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом. Майже в нікого не було сумнівів, що заяви Тайсона – це гра на публіку, що в підсумку виявилось правдою.

Ф’юрі заявив про своє бажання провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, де його суперником повинен був стати українець Олександр Усик, який в реванші переміг Ентоні Джошуа. Британець наполягав на проведення титульного поєдинку в грудні, однак Усик відмовися, адже йому потрібен час на відновлення.

Тому Ф’юрі активно почав шукати потенційного суперника, яким міг стати Ентоні Джошуа. Однак у "Циганського короля" знову не витримали нерви, адже він знову відмовився від нього.

ISPORT.ua згадує найголовніші поєдинки, від яких відмовився Тайсон Ф’юрі.

Реванш Кличко – Ф’юрі

У 2015 році український боксер Володимир Кличко в статусі чемпіона різних версій прийняв виклик амбіційного Тайсона Ф’юрі. Боксери провели свій бій 28 листопада, хоч спочатку мали – 24 жовтня, але тоді Володимир травмувався.

Ф’юрі показав себе в ринзі дуже активним, завдяки чому зумів завдати великих проблем українцю. Кличко відчував себе дуже некомфортно, адже йому не вдавалось проводити свої комбінації, бити, а іноді навіть він відступав. Тому все це привело до того, що Ф’юрі переміг одноголосним рішенням суддів – 115:112, 115:112, 116:111.

Наступного року боксери мали провести реванш, Ф’юрі навіть відмовився від обов’язкового захисту проти В’ячеслава Глазкова. Боксери вже анонсували реванш, однак потім трапилась визначна подія – Ф’юрі відмовився від реваншу через психологічні проблеми, депресію та проблем з наркотиками.

Тайсона звинуватили у використанні наркотиків, а вже через деякий час дискваліфікували за це. Перед цим Ф’юрі заявив, що завершив кар’єру, адже досяг всього чого мріяв. Тому реванш Кличка та Ф’юрі не відбувся, але, як ми знаємо, у 2017 році Тайсон повернувся у професіональний спорт.

Бій Вайт – Ф’юрі

Вже до 2019 року Тайсон заявив про себе після тимчасового припинення кар’єри. Британець провів декілька боїв, в яких виглядав дуже потужно. Згадується перемоги над Шварцом, П'янеттою та нічия в бою з Деонтеем Вайлдером.

Тоді ще не було домовленості про реванш, а тому Ф’юрі обирав собі майбутнього суперника. Йому пропонували Ділліана Вайта, який був обов’язковим претендентом на титул. Не дивлячись на статус, Тайсон відмовився від цього поєдинку.

"Бій з Вайтом? Не думаю, що це станеться, якщо чесно. Мені не цікаві обов'язкові захисту титулів. Ви знаєте, я лінійний чемпіон світу. Однак я знаю, що Вайт - бомжара, - і я дам йому гарний нокаут, якщо він захоче".

Як ми знаємо, бій Ф’юрі та Вайта все одно відбувся, але вже через кілька років та вже при інших умовах та статусах.

Трилогія Вайлдер – Ф’юрі

У лютому 2020 року Тайсон Ф’юрі відповів на всі питання про кращого боксеру дивізіону, здолавши Деонтея Вайлдера в реванші (перший бій завершився нічиєю). Американець зазнав першої поразки, а тому йому потрібен був тривалий час на відновлення. Британець же виграв пояс.

За контрактом, який підписували боксери, вони мали провести ще один бій – влаштувати трилогію. Однак Тайсон втомився чекати свого опонента, щоб той вийшов на контакт з приводу третього поєдинку.

Ф’юрі був впевнений, що час угоди підійшов до кінця, а тому почав домовлятися про бій з Ентоні Джошуа, де вони би зустрілись у поєдинку за звання абсолютного чемпіону. Команди боксери вже майже підписали контракт, концентрувались лише один на одному, але трапилась одна важлива подія…

Адвокати Вайлдера відправили заяву до суду, що Ф’юрі повинен провести третій бій с Деонтеем… Далі вже історія.

Титульний поєдинок Усик – Ф’юрі

Тайсон Ф’юрі досить уважно стежив за реваншом Олександра Усика та Ентоні Джошуа, адже з переможцем він би з’ясовував найкращого у суперважкій вазі. Українець переміг, а тому британець повинен був виходити в ринг саме з ним.

Боксери вже заочно почали піарити бій, однак українець заявив, що не збирається боксувати раніше 2023 року. Йому потрібен час на відновлення, а це дуже не сподобалось Ф’юрі. Тайсон дуже сильно хотів боксувати з Усиком в грудні 2022 року.

Ми всі знаємо, що терпіння у Ф’юрі не досить прокачане, а тому він публічно відмовився від зустрічі з Усиком, заявивши, що не збирається чекати "європейського бомжа".

Британське шоу Джошуа – Ф’юрі

Так, Джошуа і Ф’юрі вже вели перемовини про можливій бій (як ми згадували), однак саме зараз вони були дуже близькі до того, щоб погодити контракт та провести поєдинок. Суд ніякий не втрутився би, а тому шлях до бою був відкритий.

Ф’юрі, розуміючи свій статус та положення, висунув умови співвітчизнику по гонорарам та даті бою. Джошуа, який ще не встиг оговтатись від поразки від Усика, погодився на бій, не дивлячись на умови.

Що скажете не так? А те, що у Ф’юрі немає терпіння. Контракт на поєдинок знаходиться в команді Джошуа, але вони не встигли оглянути його до дедлайну, який встановив сам Тайсон, – тому Ф’юрі вже зараз публічно відмовився від бою.

Варто розуміти, що Ф’юрі – специфічний боксер, який гарно працює на публіку, але в той же час до його слів неможна відноситись серйозно, бо в будь-який момент він може зірвати все що завгодно.

Дмитро Данець