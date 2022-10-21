"Размажу его": Фьюри жестко высказался о бое с Усиком
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о своем будущем потенциальном сопернике - чемпионе по версиям WBA, WBO, IBA и IBF Александре Усике.
Британский боксер выразил абсолютную уверенность, что легко расправится с украинцем в их возможном поединке.
"Я невысоко оцениваю Усика. Люди продолжают говорить мне о нем, но почему Усик ничего не смог сделать с Чисорой?
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Я его размажу. Как он сможет что-нибудь сделать? Никак", - приводит слова Фьюри Sky Sports.
Напомним, что 3 декабря в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур Тайсон Фьюри проведет бой против Дерека Чисоры.
Ранее сообщалось, что Фьюри включил Усика в список желаемых соперников на следующий год.