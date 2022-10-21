"Размажу его": Фьюри жестко высказался о бое с Усиком

Британский чемпион полностью уверен в своей победе над украинцем.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о своем будущем потенциальном сопернике - чемпионе по версиям WBA, WBO, IBA и IBF Александре Усике.

Британский боксер выразил абсолютную уверенность, что легко расправится с украинцем в их возможном поединке.

"Я невысоко оцениваю Усика. Люди продолжают говорить мне о нем, но почему Усик ничего не смог сделать с Чисорой?

Читай также: "Ждем боя с Усиком": Промоутер Фьюри рассказал о планах после поединка с Чисорой

Я его размажу. Как он сможет что-нибудь сделать? Никак", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Напомним, что 3 декабря в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур Тайсон Фьюри проведет бой против Дерека Чисоры.

Ранее сообщалось, что Фьюри включил Усика в список желаемых соперников на следующий год.