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"Размажу его": Фьюри жестко высказался о бое с Усиком

Британский чемпион полностью уверен в своей победе над украинцем.
Сегодня, 21:28
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о своем будущем потенциальном сопернике - чемпионе по версиям WBA, WBO, IBA и IBF Александре Усике.

Британский боксер выразил абсолютную уверенность, что легко расправится с украинцем в их возможном поединке.

"Я невысоко оцениваю Усика. Люди продолжают говорить мне о нем, но почему Усик ничего не смог сделать с Чисорой?

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Я его размажу. Как он сможет что-нибудь сделать? Никак", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Напомним, что 3 декабря в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур Тайсон Фьюри проведет бой против Дерека Чисоры.

Ранее сообщалось, что Фьюри включил Усика в список желаемых соперников на следующий год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик
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