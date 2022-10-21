Фьюри включил Усика в список желаемых соперников на следующий год

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что в следующем году собирается провести три поединка.

По словам "Цыганского короля", он хочет сразиться с Александром Усиком, а потом - с оппонентами вроде Деонтея Уайлдера, Джо Джойса и Даниэля Дюбуа.

"Не знаю, кого я смогу заполучить, но я гарантирую, что проведу три боя в следующем году, начиная с февральского поединка с Усиком. Если он захочет устроить реванш, то мы можем это сделать, а затем я проведу бой с кем-то в конце года".

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"Возможно, с Уайлдером, если он станет обязательным претендентом. Или с Джо Джойсом, если он будет доступен и немного себя раскрутит. Есть Даниэль Дюбуа и много других британских бойцов, с которыми можно зарубиться", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Ранее сообщалось, что бой Фьюри и Чисоры официально подтвержден.