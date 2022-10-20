"Увидимся в настоящем мире": Фьюри уходит из Instagram

Отныне все публикации на странице "Цыганского короля" будут делаться его командой.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри достаточно активно пользуется социальными сетями, в частности Instagram. Однако это изменится.

"Цыганский король у себя на странице в Instagram опубликовал пост, в котором заявил, что он покидает эту социальную сеть, а все последующие посты будут делаться его командой.

"Реальная жизнь, пожалуйста. Все посты будут публиковаться командой Фьюри", - подписал свою запись Тайсон.

Возможно, Фьюри решил взять перерыв и отдохнуть от соцсети в рамках подготовки к бою против Дерека Чисоры, который уже был подтвержден. Бойцы уже провели первую битву взглядов.

Бой Фьюри - Чисора состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе Тоттенхєма.