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"Увидимся в настоящем мире": Фьюри уходит из Instagram

Отныне все публикации на странице "Цыганского короля" будут делаться его командой.
Сегодня, 17:32
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри достаточно активно пользуется социальными сетями, в частности Instagram. Однако это изменится.

"Цыганский король у себя на странице в Instagram опубликовал пост, в котором заявил, что он покидает эту социальную сеть, а все последующие посты будут делаться его командой.

"Реальная жизнь, пожалуйста. Все посты будут публиковаться командой Фьюри", - подписал свою запись Тайсон.

Возможно, Фьюри решил взять перерыв и отдохнуть от соцсети в рамках подготовки к бою против Дерека Чисоры, который уже был подтвержден. Бойцы уже провели первую битву взглядов.

Бой Фьюри - Чисора состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе Тоттенхєма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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"Увидимся в настоящем мире": Фьюри уходит из Instagram
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