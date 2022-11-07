Определился потенциальный соперник Джошуа

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о будущем бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По словам функционера, британец, вероятно, выйдет в ринг с победителем боя между Диллианом Уайтом и Джермейном Франклином.

"Отто Валлин - очень достойный соперник для Джошуа, к которому можно вернуться. Многие из этих парней завышают цену. Филипп Хргович - отличный боксер. Он является обязательным претендентом по версии IBF".

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"Все же я считаю, что победитель боя между Диллианом Уайтом и Джермейном Франклином является очень, очень хорошим кандидатом в соперники Джошуа. Дамаю, это наиболее вероятный вариант", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, что Джошуа уже встречался с Уайтом в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Джошуа уверен, что его бой с Фьюри обязательно состоится.