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Хирн назвал фаворита потенциального боя Усик - Фьюри

Промоутер оценил двоих чемпионов-супертяжеловесов.
Сегодня, 14:27
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался по поводу возможного поединка между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам промоутера, в этом поединке он бы отдал преимущество британцу из-за его габаритов, но для него это не будет легкое противостояние.

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"Меня опять раскритиковали, поскольку я сказал, что не считаю этот бой отличным. Но я думаю, что это увлекательный поединок. У нас есть два очень неудобных, хитрых бойца. Для фанатов бокса это будет захватывающе, но они не начнут месить друг друга.

Пожалуй, я отдам предпочтение Фьюри из-за его габаритов. Я всегда недооценивал его в боях - с Кличко, с Уайлдером. Я должен выразить ему уважение, которое он заслуживает. Но я считаю, что Усика очень сложно победить", - сказал Хирн в комментарии Intu Boxing.

Напомним, ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас сообщил, когда может состояться бой с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

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