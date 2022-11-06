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Менеджер Усика обозначил сроки проведения боя с Фьюри

Украинец и британец определят в ринге абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.
Сегодня, 10:44
Александр Усик и Эгис Климас / Getty Images
Александр Усик и Эгис Климас / Getty Images

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика Эгис Климас рассказал, почему поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри не состоялся в этом году, и сообщил, когда его планируют организовать.

"Если посмотреть с самого начала, то после боя с Джошуа Александр сказал Тайсону, что давай объединим титулы, давай драться. Затем Фьюри вернулся и захотел диктовать условия. Он заявил, что давай подеремся до конца года. Позиция Александра была такой: "Смотри, я долго готовился к поединку с Джошуа. Мне необходимо восстановиться, подготовиться к бою, снова послужить своей стране, сделать определенные вещи на передовой. Я не могу перескочить из лагеря в лагерь и снова начать тренироваться. В таком случае давай устроим этот бой в феврале, я буду готов".

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Вместо того чтобы подождать несколько месяцев, Тайсон решил провести бой для поддержки активности, чтобы оставаться в форме. Но это нормально. Пусть он это делает. С нашей стороны все сделано, мы договорились с промоутерами. Давайте будем двигаться вперед. Сейчас задержка только за решением Фьюри.

Мы ожидаем, что бой состоится не раньше 18 февраля и не позже 4 марта", - сказал Климас в комментарии iD Boxing.

Ранее менеджер Усика также рассказал, с кем тот проведет бой, если Фьюри откажется.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эгис Климас

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