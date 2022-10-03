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Менеджер Усика рассказал, с кем проведет бой Александр, если Фьюри откажется

Функционер провел важную беседу с украинским боксером.
Сегодня, 07:47
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о возможном поединке своего подопечного с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, у украинца уже есть альтернативный вариант, если британец откажется.

"Бой с Уайлдером очень возможен. Усик действительно позвонил и сказал: "Если Фьюри недоступен, если мы не сможем с ним подраться, то я бы хотел сразиться с Деонтеем Уайлдером".

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"Я спросил его почему, и он ответил: "Потому что он рискованный боец, и мне это нравится", - сказал Климас в интервью talkSPORT.

Ранее Усик признался, сколько еще боев планирует провести и с кем хочет подраться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик Эгис Климас
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