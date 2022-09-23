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Усик признался, сколько еще боев планирует провести и с кем хочет подраться

Украинец в обозримом будущем завершит карьеру.
Сегодня, 08:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что планирует провести еще три поединка.

По словам украинского боксера, он имеет желание отбоксировать с Тайсоном Фьюри, Саулем Альваресом, а потом провести прощальный поединок на НСК Олимпийском в Киеве.

"Я максимум могу быть пиковым еще три поединка. Три подготовки. Я думаю о боях с Фьюри, Канело и на "Олимпийском" - до свидания".

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"Канело хотел боксировать, но это будет фрик-бой. Чисто бабок заработать. Почему бы и нет? Я же говорю, чисто лавэ", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Ранее сообщалось, что Усик сделал заявление о бое за звание абсолютного чемпиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик
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