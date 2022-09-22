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Усик: ВСУ - это главная команда Украины, все должны помочь им победить

Украинский чемпион отдал должное защитникам Украины в войне с российскими захватчиками.
Вчера, 23:28
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о Вооруженных силах Украины, которые сейчас противостоят полномасштабному вторжения российских оккупантов.

"ВСУ - это главная команда Украины. Мы должны, как тренеры, массажисты - все должны этой команде помочь победить.

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Когда только начали наши ребята нормально так отвечать и лупить орков, тактика была похожа на мою. Пробил, сместился, пробил, сместился.

То есть ты не остаешься на том месте, откуда ты атаковал. Смещаясь с места атаки, ты еще атакуешь. Двойной флешбек у оппонента выходит.

Пацаны очень мощно делают свою работу. Многие подразделения просто невероятно выполняют свою работу. Все ребята, защищающие страну, это мощь, это сила", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Напомним, также Александр Усик высказался по поводу объединительного поединка против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик война с россией ВСУ
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