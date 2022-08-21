"Посвящаю бой Украине и ВСУ": Усик сделал первое заявление после победы над Джошуа

В ночь с 20 на 21 августа обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик одолел в реванше Энтони Джошуа.

Украинский боец одержал победу раздельным решением - 113-115, 115-113, 116-112.

После поединка Усик посвятил свой триумф Украине, ВСУ и всем, кто защищает страну во время войны с российскими оккупантами.

"Я хочу поблагодарить всех тех, кто за меня молился. Хочу поблагодарить Бога за помощь, которую он мне сегодня дал, потому что он дал ее много. Большое спасибо, Саудовская Аравия.

Я посвящаю этот бой моей стране, Украине, Вооруженным Силам Украины и всем, кто защищает нашу страну.

Это уже история. Этот бой будут смотреть много поколений, особенно тот раунд, где меня пытались сильно бить. Но, слава Богу, я выстоял и переломил ход боя в свою сторону. Конечно, я чувствовал, что победил в этом бою", - заявил Усик.

По итогам победы над Энтони Джошуа Александр Усик защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.