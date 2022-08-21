iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Посвящаю бой Украине и ВСУ": Усик сделал первое заявление после победы над Джошуа

Украинский чемпион поделился эмоциями от второго поединка с британцем.
Сегодня, 02:28
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
0 0 0

В ночь с 20 на 21 августа обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик одолел в реванше Энтони Джошуа.

Украинский боец одержал победу раздельным решением - 113-115, 115-113, 116-112.

После поединка Усик посвятил свой триумф Украине, ВСУ и всем, кто защищает страну во время войны с российскими оккупантами.

"Я хочу поблагодарить всех тех, кто за меня молился. Хочу поблагодарить Бога за помощь, которую он мне сегодня дал, потому что он дал ее много. Большое спасибо, Саудовская Аравия.

Я посвящаю этот бой моей стране, Украине, Вооруженным Силам Украины и всем, кто защищает нашу страну.

Это уже история. Этот бой будут смотреть много поколений, особенно тот раунд, где меня пытались сильно бить. Но, слава Богу, я выстоял и переломил ход боя в свою сторону. Конечно, я чувствовал, что победил в этом бою", - заявил Усик.

По итогам победы над Энтони Джошуа Александр Усик защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик
0 0 0

Статьи по теме

"Трудная, но такая важная": Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа "Трудная, но такая важная": Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа
Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя
Усик - Джошуа: статистика ударов Усик - Джошуа: статистика ударов
Усик: Я буду боксировать с Фьюри, или не буду боксировать вообще Усик: Я буду боксировать с Фьюри, или не буду боксировать вообще
Помочь журналистам

Видео

Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя
Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
просмотров
"Я больше никогда не буду играть в Бразилии": Причины, почему Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом
просмотров

Последние новости

Бокс03:15
"Трудная, но такая важная": Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа
Бокс02:58
Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя
Бокс02:48
Усик - Джошуа: статистика ударов
Бокс02:30
Усик: Я буду боксировать с Фьюри, или не буду боксировать вообще
Бокс02:28
"Посвящаю бой Украине и ВСУ": Усик сделал первое заявление после победы над Джошуа
Бокс02:06
Усик победил Джошуа в реванше и защитил чемпионские пояса
Бокс01:50
Хргович - Чжилеи: видео лучших моментов боя
Бокс01:25
Усик - Джошуа: выход британского боксера в ринг
Бокс01:15
Усик - Джошуа: выход украинского чемпиона в ринг
Бокс01:10
Усик - Джошуа: результаты боев андеркарда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK