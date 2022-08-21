Усик победил Джошуа в реванше и защитил чемпионские пояса

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Усик - Джошуа.

В первые раунды боксеры обменивались ударами, изучали друг друга и пытались увидеть то, что подготовили к реваншу. Усик был более быстр на старте, однако Джошуа делал акцент на мощность своих ударов.

По-настоящему взорвались боксеры уже в третьем раунде, когда начали пробивать оборону друг друга. Усику удавалось пробить за счет обманных движений, а Джошуа делал акцент на мощность ударов.

В четвертом раунде Джошуа ударил ниже пояса Александру, из-за чего рефери остановил поединок. Усику понадобилось несколько мгновений, чтобы восстановиться и сразу вернулся в бой, не дав Энтони фору. Именно за счет характера украинец сумел сделать несколько точных ударов.

В шестом раунде Энтони впервые заставил Усика прижаться к канатам за счет своих сильных ударов. Украинец выстоял до конца, хоть и было за него тревожно. Александр ответил достойно уже в следующем раунде, в котором провел целую серию ударов – более минуты Джошуа оборонялся, хоть урон был не большой.

В восьмом раунде британец стал уставать, что даже на ногах не всегда мог устоять – только с помощью Усика или канатов. Боксеры делали больше ударов: Усик за счет скорости, а Джошуа делал акцент на апперкот, который действовал против Александра. Девятый раунд был за Энтони, ведь ему вновь удалось Усика прижать к канатам, где ему пришлось долго защищаться.

В чемпионских раундах боксеры вели себя размашисто, наносили удары и пытались забрать их себе. В десятом – Усик прижал Джошуа, но не добил. В одиннадцатом боксеры действовали равно, но в чемпионском раунде лучше выглядел Александр, хоть и Джошуа старался нанести лаки-панч.

Раздельным решением судей победу одержал Усик – 115:113, 113:115, 116:112.