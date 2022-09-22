"Нужно Фьюри побить - и на отдых": Усик сделал заявление о бое за звание абсолютного чемпиона

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу объединительного поединка против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

По словам украинского боксера, он не заинтересован в боях с претендентами на его пояса, а стремится встретиться в ринге только с британским чемпионом.

"Нужно Фьюри побить - и все, на отдых. Я говорил о трех поединках? Да. Но это будут фрико-бои. Не хочу с претендентами боксировать.

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Сейчас просто хочется отбоксировать с Фьюри за объединение поясов. Объединение - лучше, чем просто поединок или защита. Это важнее. Хочется объединить - и все. Я не хочу так много работать, чтобы боксировать просто за защиту пояса.

Честно хочу сказать - я хочу больше времени посвящать своим детям. Возить на тренировку, видеть, как они растут. Я этого хочу. Не хочу ездить куда-нибудь на три месяца на сборы, жить в доме с пятью мужиками. Видеть каждый день их лица. Я готов видеть их, это мои близкие люди, но на выходных, не каждый день за столом и повсюду", - рассказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Напомним, также Александр Усик поделился мнением о возможном поединке чемпиона WBC Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.