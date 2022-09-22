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"Побуцкают друг друга": Усик - о возможном бое между Фьюри и Джошуа

Украинец посетит поединок британских боксеров.
Сегодня, 14:45
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о возможном поединке чемпиона WBC Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

По словам украинского боксера, "Цыганский король" боится его, поэтому решил провести бой с Джошуа.

"Если они договорятся о поединке, то побуцкают друг друга. Просто все ждут бой Усик - Фьюри за абсолюта. Много лет этого не было в тяжах. Мне кажется, несмотря на то, какой Тайсон Фьюри крутой и что о нем говорят, он боится меня".

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"Я не буду ни за кого из них болеть. Даже смотреть не буду этот бой. Не хочу. Я шучу. Я даже поеду, посмотрю вживую, как они буцкают друг друга. Пусть боксируют, я вообще про них не думаю. Знаете, о чем я думаю? Малышей хочу увидеть - пацанов, дочку свою. Обнять, помучить - об этом думаю", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри установил для Джошуа дедлайн.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик
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