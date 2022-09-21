Промоутер Фьюри рассказал о бое с Джошуа и потенциальном поединке с Усиком

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сказал, что сохраняет оптимизм в отношении потенциального боя с Энтони Джошуа, который должен состояться 3 декабря, несмотря на то, что контракт на его проведение еще не был подписан.

В интервью для talkSPORT Уоррен заявил, что его лагерь отправил контракт представителям Эй Джея на прошлой неделе, и в настоящее время они его рассматривают, но дальнейшего прогресса пока что нет.

"Нет. Он еще не подписан. Мы ждем, когда они обратятся к нам. Но я не вижу причин, по которым его нельзя было бы подписать. Главная суть переговоров — это расколы, которые согласованы — 60/40. Есть пункт о матче-реванше, который согласован — 50/50. Большая проблема заключалась в том, когда состоится бой - это декабрь".

"Чтобы успокоить всех, мы даже сказали, что они могут быть вовлечены во все контракты на трансляции, спонсорство и все такое, чтобы они могли видеть, что все честно. С этой стороны мы удовлетворили любые их опасения.

"Им не стоит беспокоиться об оплате, потому что они будут получать деньги напрямую от соответствующих телекомпаний, так что с этой стороной все улажено. А еще у нас есть вещатели. Они еще не собрались вместе, потому что мы еще не подписали контракт, но я не вижу в этом проблемы".

Британец также упомянул о потенциальном бое Фьюри с украинским непобежденным чемпионом Александром Усиком.

"Все мы хотим увидеть объединение титулов. Это произойдет, я думаю, где-то в следующем марте".

А пока идет подготовка к этом бою, Тайсон Фьюри сделал свой прогноз на поединок между Джо Джойсом и Джозефом Паркером.