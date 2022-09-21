Фьюри сделал прогноз на бой Джойс - Паркер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о предстоящем поединке Джозефа Паркера против Джо Джойса.

По словам титулованного боксера, он верит в победу новозеландского спортсмена.

"Мой прогноз на бой: я считаю, что это будет чертовски хороший поединок. Пусть победит сильнейший, но я склоняюсь в сторону моего друга, Джозефа Паркера. Он победит досрочно в поздних раундах или единогласным решением судей".

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"Это битва приятных парней. Они должны драться за титул - и не только за временный пояс WBO, но и за звание "Самого приятного парня в мире бокса", - приводит слова Фьюри Manchester Evening News.

Напомним, бой Джойс - Паркер состоится 24 сентября в Манчестере (Англия).