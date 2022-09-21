iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Паркер назвал сильные стороны Джойса

Новозеландец в предвкушении яркого поединка с непобежденным британцем.
Сегодня, 10:20
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images
0 0 0

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился ожиданиями от поединка с Джо Джойсом.

По словам новозеландца, у британца есть сильные стороны, благодаря которым он достиг успеха в профессионалах.

"Джо Джойс непобежденный, у него рекорд 14-0, 13 нокаутов, поэтому я смотрел некоторые его бои. Я не знал, что однажды подерусь с ним, но хорошо, что мы договорились об этом поединке".

Читай также: "Усик в огне": Джойс сравнил Александра с Майком Тайсоном

"Джойс известен своим отличным мотором, он оказывает много давления и может держать удар. К тому же он очень неудобен, у него необычный джеб. Это выглядит не лучшим образом, но он делает свою работу. У него хороший тайминг относительно этого удара, но мы готовимся контратаковать. Джойс представляет собой большой вызов", - сказал Паркер в интервью The Ring.

Напомним, бой Джойс - Паркер состоится 24 сентября в Манчестере (Англия).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Джозеф Паркер Джо Джойс
0 0 0

Статьи по теме

Тренер Джошуа высказался о потенциальном бое Усик - Уайлдер Тренер Джошуа высказался о потенциальном бое Усик - Уайлдер
Молодежная сборная Украины по боксу завоевала десять наград на турнире в Сербии Молодежная сборная Украины по боксу завоевала десять наград на турнире в Сербии
Уорд сделал прогноз на потенциальный бой Усик - Уайлдер Уорд сделал прогноз на потенциальный бой Усик - Уайлдер
Гвоздик рассказал, когда может вернуться в ринг Гвоздик рассказал, когда может вернуться в ринг
Помочь журналистам

Видео

Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Лига наций12:10
Шотландия - Украина: где смотреть матч Лиги наций
Бокс11:55
Тренер Джошуа высказался о потенциальном бое Усик - Уайлдер
Лига наций11:27
Шотландія – Україна: як Петраков вирішить проблеми зі складом і хто ж переможе?
Лига наций11:23
Сборная Украины огласила заявку на матч с Шотландией
Бокс11:10
Молодежная сборная Украины по боксу завоевала десять наград на турнире в Сербии
Лига наций10:55
Шотландия — Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
ММА10:45
UFC подписала исторический контракт с самым молодым бойцом в истории
Бокс10:20
Паркер назвал сильные стороны Джойса
Европа09:55
Шотландия - Украина: прогноз на матч Лиги наций
Европа09:40
Де Дзерби: Мне было очень сложно покидать Украину
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK