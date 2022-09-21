Паркер назвал сильные стороны Джойса

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился ожиданиями от поединка с Джо Джойсом.

По словам новозеландца, у британца есть сильные стороны, благодаря которым он достиг успеха в профессионалах.

"Джо Джойс непобежденный, у него рекорд 14-0, 13 нокаутов, поэтому я смотрел некоторые его бои. Я не знал, что однажды подерусь с ним, но хорошо, что мы договорились об этом поединке".

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"Джойс известен своим отличным мотором, он оказывает много давления и может держать удар. К тому же он очень неудобен, у него необычный джеб. Это выглядит не лучшим образом, но он делает свою работу. У него хороший тайминг относительно этого удара, но мы готовимся контратаковать. Джойс представляет собой большой вызов", - сказал Паркер в интервью The Ring.

Напомним, бой Джойс - Паркер состоится 24 сентября в Манчестере (Англия).