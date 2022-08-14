"Усик в огне": Джойс сравнил Александра с Майком Тайсоном

Топовый британский супертяжеловес Джо Джойс поделился ожиданиями от реванша между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF Александра Усика и Энтони Джошуа.

По словам британского боксера, украинец находится в потрясающей форме, сравнив его с Майком Тайсоном.

"Усик выглядит опасным. Александр набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона. Так что Усик улучшил свою игру. Конечно, Джошуа тоже повысил свой уровень, поэтому я думаю, что это будет огненный бой. Не могу дождаться его, чтобы увидеть исход".

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Джойс добавил, что Джошуа у есть шанс панчера.

"Усик в огне, и он уже побеждал Джошуа. Все выглядит не очень хорошо для Энтони, но у него есть шанс панчера. Давайте посмотрим, над чем он работал со своей новой командой и что изменил. Если Энтони выйдет более агрессивным, то это будет огненный поединок. Это будет захватывающе, я очень жду боя", - сказал Джойс в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

В первом поединке, который прошел в сентябре 2021 года, украинец победил британца единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.